Zaniolo alla Juventus? Possibile inserimento di una contropartita | le ultime

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Tuttosport svela i possibili scenari sulla trattativa tra #Juventus #Roma per #Zaniolo - Pall_Gonfiato : #Tuttosport svela i possibili scenari sulla trattativa tra #Juventus #Roma per #Zaniolo - OEddans_ : Avevo previsto zaniolo alla Juve due mesi fa ?? - GabryOnc : RT @forumJuventus: (TS).'Arthur piace alla Roma, il brasiliano chiave per Zaniolo a Torino?'? - ZonaBianconeri : RT @GabryOnc: Tiago Pinto ha offerto Nicolò #Zaniolo alla #PremierLeague. Prezzo fissato a 62,5 milioni di euro. In Serie A si sono fatte s… -

E allora, sono in tanti a volere, ma la Roma vuole 60 milioni e in fila ci sono Juve, Inter ... Intendiamoci: luiLazio sta benone, ma la Lazio vuole monetizzare per fare poi contento Sarri ......che Rovella che Ranocchia devono assolutamente rientrarebase, sarebbe un vero crimine non tenerli tutti, almeno come riserve dei tirolarissimi!! Juve non fare questo errore/orrore! 6)x ...ROMA ZANIOLO PREMIER – A Trigoria tiene banco la situazione di Nicolò Zaniolo. Le dichiarazioni del numero 22 non sono piaciute alla società giallorossa che ora pensa alla cessione. L’obiettivo è quel ...Una cifra record. Superiore ai 60 milioni di euro. Per la precisione 62.5. Ecco il prezzo fissato da Tiago Pinto per vendere Nicolò Zaniolo. Al Fulvio Bernardini il futuro del classe ’99 rappresenta ...