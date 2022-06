World Padel Tour 2022, Stupaczuk/Lima e Triay/Salazar trionfano al French Open (Di domenica 19 giugno 2022) Cala il sipario sul French Padel Open 2022, appuntamento valevole per il World Padel Tour. In campo maschile conquistano il titolo l’argentino Franco Stupaczuk e il brasiliano Pablo Lima, mentre a livello femminile il successo va alle numero 1 al mondo, le spagnole Gemma Triay e Alejandra Salazar. TORNEO MASCHILE Si conclude al meglio la grandissima settimana di Franco Stupaczuk e Pablo Lima a Tolosa. Dopo aver battuto Federico Chingotto e Juan Tello (n.4 del seeding) ai quarti di finale per 6-3 6-3 e Francisco Navarro e Martin Di Nenno (coppia n.2 del ranking WPT) in semifinale per 7-6(5) 3-6 6-1, le teste di serie numero 5 sconfiggono anche i numeri uno al mondo ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Cala il sipario sul, appuntamento valevole per il. In campo maschile conquistano il titolo l’argentino Francoe il brasiliano Pablo, mentre a livello femminile il successo va alle numero 1 al mondo, le spagnole Gemmae Alejandra. TORNEO MASCHILE Si conclude al meglio la grandissima settimana di Francoe Pabloa Tolosa. Dopo aver battuto Federico Chingotto e Juan Tello (n.4 del seeding) ai quarti di finale per 6-3 6-3 e Francisco Navarro e Martin Di Nenno (coppia n.2 del ranking WPT) in semifinale per 7-6(5) 3-6 6-1, le teste di serie numero 5 sconfiggono anche i numeri uno al mondo ...

