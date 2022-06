Usa, nasce il primo sindacato in un negozio Apple (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo Amazon e Starbucks, anche Apple vede nascere il primo sindacato in un negozio degli Stati Uniti d’America. E’ successo a Tonwson, nell’area di Baltimora, in Maryland: 65 dipendenti hanno votato a favore della costituzione del sindacato, 33 contro. Il voto è stato promosso dal gruppo di dipendenti chiamato AppleCORE (Coalition of Apple Retail Employees). Finora, Apple aveva sempre cercato di scoraggiare tentativi simili di aggregazione. In tutto i punti vendita al dettaglio dell’azienda nel Paese sono 270, ma il primo passo di queste ore conferma la tendenza alla sindacalizzazione tra i lavoratori Usa che si sta registrando nei negozi, nei ristoranti e nella compagnie tech. Casi simili, oltre ad Amazon e Starbuks, ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo Amazon e Starbucks, anchevedere ilin undegli Stati Uniti d’America. E’ successo a Tonwson, nell’area di Baltimora, in Maryland: 65 dipendenti hanno votato a favore della costituzione del, 33 contro. Il voto è stato promosso dal gruppo di dipendenti chiamatoCORE (Coalition ofRetail Employees). Finora,aveva sempre cercato di scoraggiare tentativi simili di aggregazione. In tutto i punti vendita al dettaglio dell’azienda nel Paese sono 270, ma ilpasso di queste ore conferma la tendenza alla sindacalizzazione tra i lavoratori Usa che si sta registrando nei negozi, nei ristoranti e nella compagnie tech. Casi simili, oltre ad Amazon e Starbuks, ...

