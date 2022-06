Ultime Notizie Roma del 19-06-2022 ore 12:10 (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale la guerra in Ucraina potrebbe durare per anni a dirlo è il segretario generale della NATO jens stoltenberg suggerisce di non indebolire il sostegno l’Ucraina anche se i costi sono stati sergej dai governatore De Luca della Regione dell’Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti ha detto che i russi stanno bombardando 24 ore al giorno ci stiamo preparando alpeggio l’Ucraina con i confini di prima non c’è più rincara la portavoce di la prof il capo dei negoziatori Ucraina era mi annuncia la ripresa dei negoziati a fine agosto dopo la nostra controffensiva altro evento 5 stelle a draghi sul rinvio di 9 anni Chi è una risoluzione di Senatori 5 Stelle impegna il governo a non procedere a ulteriori invii di armamenti che ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione e da parte di Francesco Vitale la guerra in Ucraina potrebbe durare per anni a dirlo è il segretario generale della NATO jens stoltenberg suggerisce di non indebolire il sostegno l’Ucraina anche se i costi sono stati sergej dai governatore De Luca della Regione dell’Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti ha detto che i russi stanno bombardando 24 ore al giorno ci stiamo preparando alpeggio l’Ucraina con i confini di prima non c’è più rincara la portavoce di la prof il capo dei negoziatori Ucraina era mi annuncia la ripresa dei negoziati a fine agosto dopo la nostra controffensiva altro evento 5 stelle a draghi sul rinvio di 9 anni Chi è una risoluzione di Senatori 5 Stelle impegna il governo a non procedere a ulteriori invii di armamenti che ...

