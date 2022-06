Traffico Roma del 19-06-2022 ore 18:30 (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sulla A12 Roma Civitavecchia code tra Santa Marinella e Cerveteri in direzione della capitale sull’Aurelia code verso Roma all’altezza di Palidoro e davanti taranova il Castel di Guido code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna tra la Pontina è l’abbia un incidente la causa delle code verso il centro sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri e il raccordo la polizia locale segnala poi un secondo incidente in via Nomentana all’incrocio con via del Casale di San Basilio sulla Pontina il codino entrata tra Castel Romano e Castel di Decima per chi viaggia in treno sulla linea Ciampino Albano servizio ancora sospeso per un incendio divampato in prossimità dei Binari nella stazione di Albano ATV bus sostitutivi dettagli di queste altre ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione sulla A12Civitavecchia code tra Santa Marinella e Cerveteri in direzione della capitale sull’Aurelia code versoall’altezza di Palidoro e davanti taranova il Castel di Guido code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna tra la Pontina è l’abbia un incidente la causa delle code verso il centro sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri e il raccordo la polizia locale segnala poi un secondo incidente in via Nomentana all’incrocio con via del Casale di San Basilio sulla Pontina il codino entrata tra Castelno e Castel di Decima per chi viaggia in treno sulla linea Ciampino Albano servizio ancora sospeso per un incendio divampato in prossimità dei Binari nella stazione di Albano ATV bus sostitutivi dettagli di queste altre ...

