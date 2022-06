Rai2 | “Estate amara…” | flop totale dopo l’acclamazione | ora rischia il posto

Leggi su ck12

(Di domenica 19 giugno 2022) Non funziona l’di. I nodi stanno venendo al pettine, la situazione va ogni giorno peggiorando: rischi seri(Youtube)Programmare il palinsesto estivo non è mai facile. Le esigenze dei telespettatori cambiano fortemente dall’inverno all’, così come i loro ritmi e le abitudini di consumo dei prodotti televisivi. Ogni rete, quindi, deve cercare di trovare un equilibrio tra l’abitudinarietà, proponendo programmi ai quali il pubblico è abituato, e l’innovazione. Rai1 e, in particolare, hanno introdotto nuove trasmissioni del tutto inedite, in modo da rinfrescare i propri palinsesti. Una, però, non funziona per niente ed è del tutto contro ogni previsione: l’parte malissimo., problemi in vista per un nuovo ...