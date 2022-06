Politicamente scorretto | il partito di chi è partito di testa

Politicamente (s)corretto: il partito di chi è partito di testa (Di domenica 19 giugno 2022) Non puoi più esprimerti in libertà e la colpa è del “Politicamente corretto”. Il Politicamente corretto è un trend stagionale e non vedi l’ora di tornare a dare della pussy a chi non flexa quanto te in palestra. La schwa è una violenza linguistica, ma il catcalling no: mica è violenza, è corteggiamento. “Figlio di put***a” non è un insulto sessista e condannare l’uso di termini del genere è una finesse radical. La N-Word che rivolgi a un atleta afrodiscendente non è una pratica razzista quando sei in curva allo stadio (perché dai, sei solo preso dall’euforia). Fai orecchie da mercante se il sistema lavorativo acuisce il gender gap e chi ne evidenzia le ipocrisie è un* Social Justice Warrior. Spero non ti stia rispecchiando in questo scenario desolante. In caso contrario, fatti un favore e domandati: sei certo di non essere TU quello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Non puoi più esprimerti in libertà e la colpa è del “corretto”. Ilcorretto è un trend stagionale e non vedi l’ora di tornare a dare della pussy a chi non flexa quanto te in palestra. La schwa è una violenza linguistica, ma il catcalling no: mica è violenza, è corteggiamento. “Figlio di put***a” non è un insulto sessista e condannare l’uso di termini del genere è una finesse radical. La N-Word che rivolgi a un atleta afrodiscendente non è una pratica razzista quando sei in curva allo stadio (perché dai, sei solo preso dall’euforia). Fai orecchie da mercante se il sistema lavorativo acuisce il gender gap e chi ne evidenzia le ipocrisie è un* Social Justice Warrior. Spero non ti stia rispecchiando in questo scenario desolante. In caso contrario, fatti un favore e domandati: sei certo di non essere TU quello ...

