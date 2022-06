Paul Haggis fermato dalla polizia a Ostuni con l' accusa di violenza sessuale

(Di domenica 19 giugno 2022) Il registaè statodicon l'die lesioni personali aggravate.è statocon l'die lesioni personali aggravate. Il filmmaker canadese era in città dove stava partecipando alla kermesse Allora Fest. Secondo quanto comunicatoProcura di Brindisi,avrebbe costretto una giovane donna straniera ad avere rapporti sessuali per due giorni. Il regista l'avrebbe poi accompagnata all'aeroporto Papola ...

Il regista canadese premio Oscar Paul Haggis è stato sottoposto a fermo oggi a Ostuni (Brindisi) con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Secondo quanto comunicato dalla Procura di Brindisi in una nota, il regista canadese, premio Oscar, è il '70enne' canadese temporaneamente dimorante in Ostuni (Brindisi) - come riferisce una nota della Procura di Brindisi - 'gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata'. Lo chiamano il cantastorie di Hollywood, anche se è canadese. Paul Edward Haggis è nato a London in Ontario il 10 marzo del 1953. Oggi è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico.