NATO: la guerra in Ucraina potrebbe durare anni (Di domenica 19 giugno 2022) Il Segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha avvertito che la guerra in Ucraina potrebbe durare anni. Stoltenberg ha poi chiesto agli alleati di continuare a sostenere l'Ucraina e inviare nuove armi all'avanguardia. Anche il primo ministro britannico, Boris Johnson, è dello stesso parere di Stoltenberg. Cosa ha detto la NATO sulla guerra in Ucraina?

