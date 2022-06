Motomondiale: Gp Germania, Quartararo vince davanti a Zarco e Miller (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - La Yamaha di Fabio Quartararo ha vinto il Gp di Germania di MotoGp, secondo successo consecutivo per il francese, campione in carica e sempre più leader del mondiale. Sul podio sono saliti Johann Zarco (Ducati Pramac), secondo, e Jack Miller terzo con la Ducati ufficiale. Solo quarta l'Aprilia di Aleix Espargaro in lotta fino alla fine per il podio, e quinto Luca Marini (Ducati Vr46). Peccato per la Ducati di Pecco Bagnaia caduto dopo quattro giri quando era in seconda posizione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - La Yamaha di Fabioha vinto il Gp didi MotoGp, secondo successo consecutivo per il francese, campione in carica e sempre più leader del mondiale. Sul podio sono saliti Johann(Ducati Pramac), secondo, e Jackterzo con la Ducati ufficiale. Solo quarta l'Aprilia di Aleix Espargaro in lotta fino alla fine per il podio, e quinto Luca Marini (Ducati Vr46). Peccato per la Ducati di Pecco Bagnaia caduto dopo quattro giri quando era in seconda posizione.

