M5S, caso di Maio: stasera vertice d'emergenza (Di domenica 19 giugno 2022) Convocato per questa sera, intorno alle 21, un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. Sul tavolo il caso Luigi Di Maio, mentre all'interno del partito continuano a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Convocato per questa sera, intorno alle 21, un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe Conte. Sul tavolo ilLuigi Di, mentre all'interno del partito continuano a ...

Pubblicità

borghi_claudio : @MarcoCastagnoli E in ogni caso la 'colpa' dell'essere ininfluenti perché se vogliono la maggioranza è sempre PD +… - borghi_claudio : L'unico articolo bilanciato. Il PD non vince da nessuna parte ma se uno apre i giornali sembra che il problema sia… - DanyRoss70 : RT @ultimenotizie: Convocato per questa sera, intorno alle 21, un Consiglio nazionale del #M5s con il leader #Conte. Sul tavolo il caso #Di… - fracchio_2 : RT @dottorbarbieri: ?? M5S: Convocato stasera il consiglio nazionale con all’ordine del giorno il caso Di Maio. La replica del ministro deg… - VedeleAngela : RT @dottorbarbieri: ?? M5S: Convocato stasera il consiglio nazionale con all’ordine del giorno il caso Di Maio. La replica del ministro deg… -