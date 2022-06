LIVE Scherma | Europei 2022 in DIRETTA | continua la fase a gironi per gli spadisti

(Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.09: Gabriele Cimini rischia l’eliminazione. Terza sconfitta consecutiva per l’azzurro. Davvero una situazione preoccupante. E’ obbligato a vincere almeno due dei prossimi tre assalti. 9.05: Importante vittoria di Andrea Santarelli nel quarto assalto. Due vittorie e due sconfitte per l’azzurro, che deve vincere assolutamente il quinto assalto. 9.00: Terza vittoria in quattro assalti per Federico Vismara, che ha un differenziale di +7. 8.55: Facciamo un riepilogo dei risultati degli azzurri Andrea Santarelli 1-2 (-2) Federico Vismara 2-1 (+3) Gabriele Cimini 0-2 (-6) Di Veroli 3-1 (+9) 8.48: Davide Di Veroli si trova con un record di tre vittorie ed una sconfitta. 8.45: Andrea Santarelli ha perso il secondo assalto dei tre disputati. L’azzurro deve assolutamente vincere i prossimi incontri. 8.40: Sconfitto per ...

LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: epica Italia! Oro, argento e bronzo nel fioretto! Rossella Fiamingo seconda nella spada!