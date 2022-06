L’intervento decisivo di Aldo Serena | l’ex calciatore ferma la furia di un uomo | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 19 giugno 2022)è stato un grande, nelle ultime ore è salito alla ribalta per un episodio che non riguarda il mondo del calciò. Non stiamo parlando di un suo gol o di un commento ad una partita, ma di un intervento perre ladi un. Il suo contributo in campo è stato di alto livello, nel corso della carriera ha indossato le maglie di Inter, Milan, Torino e Juventus. Si è messo in mostra anche con la maglia della Nazionale italiana. Giovedì mattina, 16 giugno,è riuscito a placare ladi un 27enne marocchino, che con un’asta colpiva una vetrata del bar alla Loggia di Montebelluna, in provincia di Treviso. “Ero in centro con mia moglie per una commissione, quando c’è stato un forte trambusto. Prima ...