Inter | Dumfries via? Inzaghi lo ritiene incedibile

Inzaghi non vuole perdere Denzel Dumfries Tra i tanti giocatori dell'Inter dati in uscita c'è anche Denzel Dumfries. Secondo il Corriere dello Sport, però, Simone Inzaghi avrebbe chiesto alla società di fare di tutto per trattenere l'olandese a Milano, soprattutto dopo che ha visto andar via Ivan Perisic, passato al Tottenham da parametro zero. "Perdere, oltre a Skriniar, uno fra Barella, Dumfries e Lautaro sarebbe per Inzaghi un colpo durissimo: per il tecnico nerazzurro, questi tre sono fondamentali e le richieste di Liverpool, Tottenham e Chelsea vanno respinte" si legge sul quotidiano romano.

