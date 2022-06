Friuli Venezia Giulia | dalla Regione fondi per la valorizzazione dei dialetti

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 giugno 2022) UDINE – Triestino, bisiaco, gradese, maranese, muggesano, liventino, veneto dell’Istria e della Dalmazia, nonché veneto goriziano, pordenonese e udinese sono iprotagonisti di interventi digrazie al bando approvato in via definitivaGiunta regionale, presieduta da Massimiliano Fedriga. Il bando ha una dotazione finanziaria di 80 mila euro e per oggetto interventi dideidi origine veneta parlati nella. Due le novità nell’annualità 2022. “Accogliendo il parere espresso dal Comitato regionale per ladeidi origine veneta – spiega Roberti – abbiamo condiviso l’opportunità di pubblicare il bando sul ...