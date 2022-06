Formula 1 GP Canada 2022 | il pagellone da 0 a 10

(Di domenica 19 giugno 2022) dello straordinario gran premio andato in scena sul meraviglioso circuito di Montreal. Max Verstappen ha vinto anche ine inizia a scappare in classifica. Il fuoriclasse olandese non ha commesso sbavature in un weekend straordinario per lui. Sul podio anche Carlos Sainz e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEE ??Che gara in Canada I risultati ? - SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : Formula 1, Mondiale 2022: le classifiche dopo il GP Canada a Montreal #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - SkySport : RT @SkySportF1: Verstappen dopo il GP del Canada: 'Oggi la Ferrari era molto veloce' #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - SkySportF1 : Verstappen dopo il GP del Canada: 'Oggi la Ferrari era molto veloce' #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP -

Max Verstappen colpisce ancora! Il pilota olandese della Red Bull è il vincitore del Gp del, appena terminato. Il campione del mondo in carica si è lasciato alle spalle Sainz e Hamilton,......Max Verstappen conquista la vittoria nel Gran Premio del, nono appuntamento stagionale del Mondiale 2022 di1. L'olandese ha praticamente passato in testa, al netto del valzer dei pit stop, l'intera gara anche se nel finale si è dovuto ...Secondo posto per Carlos Sainz che non è mai riuscito a impensierire sul serio il pilota Redbull Max Verstappen.F1 – Il mondiale in corso non è cominciato in modo brillante per la Mercedes. Il “nemico” numero uno della Scuderia di Brackley è sempre stato (finora) il porpoising. Questo saltellamento ha ...