Elezioni Francia | exit poll | Macron perde maggioranza assoluta

(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) - Urne chiuse in Francia, chiamata a votare per il rinnovo dei 577 deputati dell'Assemblée Nationale. Secondo le prime proiezioni degli exit poll, la coalizione del presidente Macron non raggiunge la maggioranza assoluta. Secondo le prime proiezioni dell'istituto Ifop, pubblicate da Le Figaro, la coalizione presidenziale Ensemble! otterrebbe solo tra i 210 e i 250 seggi, mentre la maggioranza assoluta è fissata a 289. La Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes) avrebbe ottenuto tra i 150 e i 180 seggi. Il Rassemblement national di Marine Le Pen avrebbe ottenuto 89 seggi nel Parlamento francese, secondo le proiezioni Ipsos-Sopra Steria per France Télévisions, Radio France, France 24-RFI-MCD e LCP-Assemblée nationale.

