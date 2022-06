Canguro travolto da un' auto | il sindaco | ' Sono scioccata' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Arezzo : Canguro travolto da un'auto, il sindaco: 'Sono scioccata' -

UnPergine Laterina (Arezzo), 19 giugno 2022 - "Questa mattina presto sono stata avvisata da una mia concittadina che lungo la provinciale della Trove si trovava la carcassa di un, probabilmente investito da un'auto durante la notte, ed è stato chiesto l'intervento del Comune per ritirarne il corpo. Da tempo circolavano segnalazioni della presenza di questo particolare ...AREZZO. Un canguro è stato investito e ucciso dalle auto in transito in provincia di Arezzo lungo la strada provinciale che collega Pergine Valdarno con Civitella in val di Chiana, in località La Trov ...Simona Neri, sindaco di Pergine Laterina, annuncia il ritrovamento della carcassa dell'animale, decisamente raro nella zona ...