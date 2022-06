Atp Queen’s 2022 | Berrettini chiude con l’ace e vince il torneo | il match point VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 19 giugno 2022) Ildelcon cui Matteosi è laureato campione dell’Atp 500 del. Il tennista azzurro ha chiuso con un ace, per poi lasciarsi andare ad un’esultanza liberatoria. Nonostante i favori del pronostico alla vigilia, per Matteo non era affatto scontato ottenere la vittoria, come poi testimoniato dall’andamento della partita.si è imposto con lo score di 7-5 6-4 dopo 1h34? di gioco. SportFace.