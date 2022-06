Apple, per la prima volta un negozio aderisce al sindacato (Di domenica 19 giugno 2022) Primo negozio Apple ad aderire al sindacato, sugli oltre 270 in Usa. Succede a Tonwson, nell’area di Baltimora, in Maryland, dove 65 dipendenti votano a favore e 33 contro. Si conferma quindi la tendenza alla sindacalizzazione che si sta registrandosi nei negozi al dettaglio, nei ristoranti e nella compagnie tech, da Amazon a Starbuck, dalla catena di prodotti outdoor Rei al produttore di videogiochi Ravem Software. I lavoratori si uniscono per chiedere salari più alti, maggiori benefit e per avere più voce sulle misure anti pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022) Primoad aderire al, sugli oltre 270 in Usa. Succede a Tonwson, nell’area di Baltimora, in Maryland, dove 65 dipendenti votano a favore e 33 contro. Si conferma quindi la tendenza alla sindacalizzazione che si sta registrandosi nei negozi al dettaglio, nei ristoranti e nella compagnie tech, da Amazon a Starbuck, dalla catena di prodotti outdoor Rei al produttore di videogiochi Ravem Software. I lavoratori si uniscono per chiedere salari più alti, maggiori benefit e per avere più voce sulle misure anti pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

ilpost : Per la prima volta un gruppo di dipendenti di Apple negli Stati Uniti ha aderito a un sindacato di settore - mengonimarco : Rilassati e stacca la spina! La nuova playlist per l’estate ?? - EloisaCovelli : RT @euronewsit: #Usa: il #sindacato entra per la prima volta in uno store #Apple. @machinistsunion @acoreunion #1u - wbfe : I dipendenti Apple formano il sindacato nonostante la disapprovazione dell'azienda: i media Secondo The Verge, i l… - jinsmyspringday : ve lo giuro odio quando OOO mi contatta per scroccarmi le offerte di spotify o apple music nel senso hai un cazz0 d… -