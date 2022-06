Zaniolo: 'Roma addio? Mi mancherebbero tante persone, ma fa piacere l'interesse di Juve e Milan. Ibra un fenomeno, io erede di Dybala…' (Di sabato 18 giugno 2022) Torna a parlare Nicolò Zaniolo. Il Romanista ha rilasciato un'intervista a SportWeek, in edicola oggi con La Gazzetta dello Sport.... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Torna a parlare Nicolò. Ilnista ha rilasciato un'intervista a SportWeek, in edicola oggi con La Gazzetta dello Sport....

Pubblicità

andreapurgatori : Caro #Zaniolo, t’abbiamo curato, t’abbiamo aspettato, ora te ne vuoi andare a vendere automobili? Vai, questa non è… - IpnoRo5po : @Valerio67313912 @augustociardi75 Se resta alla Roma spero con tutto il cuore di essere smentito ma ho grossi dubbi… - tuseiantartide : RT @HungryMarcio: In un mondo di Zaniolo, siate Pellegrini. A prescindere se rimarrà o meno, queste dichiarazioni fanno male. Lecchinare le… - GnrDre : RT @jerryscottismo: Secondo me c’è troppo risalto sulle parole di Zaniolo, sono dichiarazioni standard di un giocatore in cerca di rinnovo.… - TuttoASRoma : ZANIOLO: “Quest’anno abbiamo costruito qualcosa di importante. Mou mi ha insegnato a mordermi la lingua” -