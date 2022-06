WTA Birmingham 2022 | risultati 18 giugno | la pioggia fa slittare le semifinali a domani

(Di sabato 18 giugno 2022) Non si è giocata la sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250di tennis: ledel Rothesay Classic, sull’erba britannica, sono state cancellate e rinviate a, quando si giocherà anche la finale. Nella parte alta del tabellone la romena Sorana Cirstea sfiderà la cinese Zhang Shuai, mentre in quella bassa la brasiliana Beatriz Haddad Maia affronterà l’altra romena Simona Halep. Tour de force per le due vincitrici, che poi si giocheranno il titolo nella medesima giornata.18Zhang Shuai contro Sorana Cirstea rinviata aBeatriz Haddad Maia contro Simona Halep rinviata aFoto: LaPresse

La pioggia non da tregua quest'oggi un pò in tutta l'Inghilterra, e ha appena costretto gli organizzatori del250 dia cancellare il programma odierno dedicato alle semifinali. Ci sarà quindi un doppio turno domani . Prima si giocheranno le due semifinali tra Haddad Maia - Halep e Zhang - ...Cambio di programma per quanto riguarda l'ordine di gioco deldi2022 . A causa della pioggia , è stato infatti posticipato l'orario d'inizio dei match, originariamente in programma alle ore 12:00. Sull'erba britannica quest'oggi si disputano le ...Non si è giocata la sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del torneo WTA 250 Birmingham 2022 di tennis: le semifinali del Rothesay Classic, sull’erba britannica, ...L'ordine di gioco dei quarti di finale del torneo WTA 250 di Birmingham. La numero 1 d'Italia attende la prosecuzione del match tra Haddad Maia e Frech per conoscere il nome della sua avversaria ...