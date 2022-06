WhatsApp ora ti consente di controllare chi può vedere il tuo profilo (Di sabato 18 giugno 2022) WhatsApp ora ti consente di decidere chi può visualizzare determinati aspetti del tuo profilo. È quanto ha riportato il sito digitaltrends.com. LEGGI ANCHE –> Sempre più vicina la possibilità di modificare i messaggi inviati su Whats App Questa settimana, la popolare app di messaggistica ha annunciato tramite un tweet che sta offrendo nuove opzioni di privacy per i suoi utenti, inclusa la possibilità di scegliere “chi dal tuo elenco di contatti può vedere la tua foto del profilo, Informazioni e Ultimo stato visto”. Secondo una pagina del Centro assistenza di WhatsApp sull’argomento, le tue impostazioni sulla privacy, a meno che non vengano riconfigurate, consentono quanto segue: Tutti gli utenti possono aggiungerti ai gruppi. I contatti possono visualizzare gli aggiornamenti di ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 giugno 2022)ora tidi decidere chi può visualizzare determinati aspetti del tuo. È quanto ha riportato il sito digitaltrends.com. LEGGI ANCHE –> Sempre più vicina la possibilità di modificare i messaggi inviati su Whats App Questa settimana, la popolare app di messaggistica ha annunciato tramite un tweet che sta offrendo nuove opzioni di privacy per i suoi utenti, inclusa la possibilità di scegliere “chi dal tuo elenco di contatti puòla tua foto del, Informazioni e Ultimo stato visto”. Secondo una pagina del Centro assistenza disull’argomento, le tue impostazioni sulla privacy, a meno che non vengano riconfigurate, consentono quanto segue: Tutti gli utenti possono aggiungerti ai gruppi. I contatti possono visualizzare gli aggiornamenti di ...

