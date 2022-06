Ultime Notizie – Johnson, il regalo a Zelensky: un libro sulla regina Elisabetta – Video (Di sabato 18 giugno 2022) Il premier britannico Boris Johnson, oggi in visita a sorpresa a Kiev, ha regalato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky una biografia della regina Elisabetta, uscita in occasione del Giubileo di platino, dei suoi 70 anni di regno. Si tratta di una copia del libro di Robert Hardman, ‘Queen Of Our Times: The Life Of Elizabeth II’. A inizio giugno Zelensky si era congratulato con la regina Elisabetta. Prima di donare il libro, Johnson ha scritto una dedica per Zelensky. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Il premier britannico Boris, oggi in visita a sorpresa a Kiev, ha regalato al presidente ucraino Volodymyruna biografia della, uscita in occasione del Giubileo di platino, dei suoi 70 anni di regno. Si tratta di una copia deldi Robert Hardman, ‘Queen Of Our Times: The Life Of Elizabeth II’. A inizio giugnosi era congratulato con la. Prima di donare ilha scritto una dedica per. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

