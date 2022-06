Ultime calcio Napoli, Osimhen non è incedibile: individuato il sostituto dalla Serie A (Di sabato 18 giugno 2022) Il calciomercato che sta per avere ufficialmente inizio vivrà, probabilmente, di continui ed inaspettati colpi di scena. Non solo il Napoli, ma tutte le grandi squadre stanno preparando una finestra di mercato ricca di colpi da novanta e trattative importanti. In particolare, gli azzurri riceveranno anche tante offerte per i propri gioielli: nessuno di loro, al momento, è incedibile. Non fa eccezione Victor Osimhen. Il nigeriano, centro e perno dell’attacco azzurro, non è ritenuto incedibile a fronte di un’offerta adeguata. Acquistato per 70 milioni di euro dal Lille potrebbe lasciare Napoli dinanzi ad una cifra di almeno 100 milioni. Nel caso in cui andasse via, come riportato anche dal Corriere dello Sport, Spalletti non si dispererebbe. Secondo quanto si legge sul quotidiano ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 giugno 2022) Ilmercato che sta per avere ufficialmente inizio vivrà, probabilmente, di continui ed inaspettati colpi di scena. Non solo il, ma tutte le grandi squadre stanno preparando una finestra di mercato ricca di colpi da novanta e trattative importanti. In particolare, gli azzurri riceveranno anche tante offerte per i propri gioielli: nessuno di loro, al momento, è. Non fa eccezione Victor. Il nigeriano, centro e perno dell’attacco azzurro, non è ritenutoa fronte di un’offerta adeguata. Acquistato per 70 milioni di euro dal Lille potrebbe lasciaredinanzi ad una cifra di almeno 100 milioni. Nel caso in cui andasse via, come riportato anche dal Corriere dello Sport, Spalletti non si dispererebbe. Secondo quanto si legge sul quotidiano ...

