Traffico Roma del 18-06-2022 ore 11 | 30

(Di sabato 18 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilAbbiamo ancora code sul Raccordo Anulare tra Casilina e Ardeatina Ora però sono in entrambe le carreggiate mentre diminuisce con le code sulla via Pontina code verso Latina tra Spinaceto e il bivio per pratica di mare sulla Cristoforo Colombo auto in fila a tratti in direzione di Ostia code anche sulla via Aurelia direzione Civitavecchia tra Malagrotta e Castel di Guido e poi a seguire 3 Torrimpietra e Palidoro auto in fila anche sulla via Salaria in uscita dae tra l’aeroporto dell’Urbe e la motorizzazione c’è intanto l’incentro fino alle 14 e in svolgimento una manifestazione in piazza del Popolo previste circa diecimila persone limitazioni della viabilità sulle strade adiacenti alla piazza manifestazione dalle ...