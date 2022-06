Spari in strada a Roma: ferito un uomo davanti alla discoteca (Di sabato 18 giugno 2022) Si trovava fuori la discoteca Alibi di Testaccio quando, improvvisamente, è stato colpito al ginocchio con una pistola. Momenti di terrore quelli vissuti ieri sera, intorno alle 23.30, in via di Monte Testaccio: da qui, infatti, è arrivata alla Polizia la segnalazione dell’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Cosa è successo fuori la discoteca Alibi di Testaccio Stando a una primissima ricostruzione, l’uomo colpito sarebbe un avventore del locale che ieri sera si trovava fuori la discoteca. È qui che due uomini, a bordo di uno scooter, hanno aperto il fuoco e lo hanno preso di mira. Il primo colpo ha raggiunto la vittima al ginocchio, il secondo è rimasto inesploso a terra. Come sta la vittima La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Si trovava fuori laAlibi di Testaccio quando, improvvisamente, è stato colpito al ginocchio con una pistola. Momenti di terrore quelli vissuti ieri sera, intorno alle 23.30, in via di Monte Testaccio: da qui, infatti, è arrivataPolizia la segnalazione dell’esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Cosa è successo fuori laAlibi di Testaccio Stando a una primissima ricostruzione, l’colpito sarebbe un avventore del locale che ieri sera si trovava fuori la. È qui che due uomini, a bordo di uno scooter, hanno aperto il fuoco e lo hanno preso di mira. Il primo colpo ha raggiunto la vittima al ginocchio, il secondo è rimasto inesploso a terra. Come sta la vittima La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni di, ...

