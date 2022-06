Putin agli oligarchi. non investire negli Usa ma in Russia. “Nulla sarà più come prima” (Di sabato 18 giugno 2022) "In primo luogo i finanziamenti". Uno dei messaggi lanciati dal presidente russo Vladimir Putin alla plenaria del forum di San Pietroburgo è diretto chiaramente agli imprenditori russi. Mentre le sanzioni occidentali si fanno sentire il capo di stato - dalla principale piattaforma economica russa - spiega che l'era degli Usa è finita, "Nulla sarà più come prima" e invita le aziende russe a investire in patria, mentre in platea vengono inquadrate le facce di noti oligarchi, da Viktor Vekselberg a Oleg Deripaska. Per contribuire a realizzare il "gigantesco potenziale" del Paese, Putin li esorta ad aumentare i loro investimenti interni nel Paese e contrastare quello che lui stesso definisce tentativi occidentali di distruggere l'economia ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) "In primo luogo i finanziamenti". Uno dei messaggi lanciati dal presidente russo Vladimiralla plenaria del forum di San Pietroburgo è diretto chiaramenteimprenditori russi. Mentre le sanzioni occidentali si fanno sentire il capo di stato - dalla principale piattaforma economica russa - spiega che l'era degli Usa è finita, "più" e invita le aziende russe ain patria, mentre in platea vengono inquadrate le facce di noti, da Viktor Vekselberg a Oleg Deripaska. Per contribuire a realizzare il "gigantesco potenziale" del Paese,li esorta ad aumentare i loro investimenti interni nel Paese e contrastare quello che lui stesso definisce tentativi occidentali di distruggere l'economia ...

