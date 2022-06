Nuoto, Mondiali Budapest 2022: de Tullio quinto nei 400 stile libero (Di sabato 18 giugno 2022) Sfuma il primo podio azzurro nella finale dei 400 stile libero uomini nella prima giornata dei Mondiali di Budapest 2022. Marco de Tullio chiude al quinto posto dopo una grande gara in 3:44.14, vinta dall’australiano Elijah Winnington in 3:41.22 davanti al tedesco Lukas Martens (3:42.85) e al brasiliano Guilherme Costa, bronzo in 3:43.31). Tanto rammarico per l’azzurro, in terza posizione per tutta la prima parte di gara prima del recupero degli avversari. PROGRAMMA Nuoto: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Sfuma il primo podio azzurro nella finale dei 400uomini nella prima giornata deidi. Marco dechiude alposto dopo una grande gara in 3:44.14, vinta dall’australiano Elijah Winnington in 3:41.22 davanti al tedesco Lukas Martens (3:42.85) e al brasiliano Guilherme Costa, bronzo in 3:43.31). Tanto rammarico per l’azzurro, in terza posizione per tutta la prima parte di gara prima del recupero degli avversari. PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO SportFace.

Pubblicità

Eurosport_IT : RECORD AZZURRO!!!! ???????? Thomas Ceccon con 22'88 è nuovo record italiano, facendo segnare il secondo miglior tempo… - sportface2016 : #Nuoto #MondialiBudapest 2022: #deTullio quinto nei 400 stile libero - _starshineforju : Ritornata in albergo per una mezz'oretta, ho messo il canale che fa i mondiali di nuoto e durante la pubblicità mi… - bestsixteen : Mondiali di nuoto appuntamento fisso - pinabarrow : SEATED per questi gustosi mondiali di nuoto -