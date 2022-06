MotoGP TV8, orario in chiaro gara GP Germania 2022: programma e streaming (Di sabato 18 giugno 2022) Domani, domenica 19 giugno, si concluderà il fine settimana del GP di Germania del Motomondiale 2022, con i warm up e le gare che si disputeranno al Sachsenring, nell’ambito della decima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il programma completo della domenica del GP di Germania del Motomondiale con le dirette proposte in tv in chiaro su TV8 (solo gare). Per il Motomondiale l’evento sarà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport MotoGP (warm up e gare) e Sky Sport Uno (warm up e gare) ed in diretta streaming su SkyGo e Now. programma MOTOMONDIALE DOMENICA 19 GIUGNO 09.00-09.10 Moto3, warm up 09.20-09.30 Moto2, warm up 09.40-10.00 MotoGP, warm up 11.00 Moto3, gara 12.20 Moto2, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Domani, domenica 19 giugno, si concluderà il fine settimana del GP didel Motomondiale, con i warm up e le gare che si disputeranno al Sachsenring, nell’ambito della decima tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Di seguito ilcompleto della domenica del GP didel Motomondiale con le dirette proposte in tv insu TV8 (solo gare). Per il Motomondiale l’evento sarà trasmesso anche in diretta tv su Sky Sport(warm up e gare) e Sky Sport Uno (warm up e gare) ed in direttasu SkyGo e Now.MOTOMONDIALE DOMENICA 19 GIUGNO 09.00-09.10 Moto3, warm up 09.20-09.30 Moto2, warm up 09.40-10.00, warm up 11.00 Moto3,12.20 Moto2, ...

