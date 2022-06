Le divergenze, per nulla parallele, del Napoli e di Spalletti (Di sabato 18 giugno 2022) Giancarlo Dotto è un giornalista. Nel senso che è un giornalista vero. Un fuoriclasse. L’operazione di stamattina sul Corriere dello Sport è un’operazione piuttosto frequente nel giornalismo politico. Si riportano i pensieri dell’interessato (un tempo Berlusconi, Prodi, in questo caso Spalletti) senza virgolettati. Il classico “retroscena”. La solidità dell’operazione è garantita dal rapporto tra il giornalista e il soggetto del quale vengono riportati gli umori. Potremmo definirla un’intervista fantasma. E francamente da questa perfetta fotografia emerge un quadro piuttosto inquietante. Perché i pensieri attribuiti a Spalletti sembrano i pensieri di uno che appare più spettatore che protagonista del mercato e del futuro del Napoli. Koulibaly. Me lo vendi? Un secondo dopo mi dimetto. Fabian Ruiz. Non firma il rinnovo? Non è un suo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Giancarlo Dotto è un giornalista. Nel senso che è un giornalista vero. Un fuoriclasse. L’operazione di stamattina sul Corriere dello Sport è un’operazione piuttosto frequente nel giornalismo politico. Si riportano i pensieri dell’interessato (un tempo Berlusconi, Prodi, in questo caso) senza virgolettati. Il classico “retroscena”. La solidità dell’operazione è garantita dal rapporto tra il giornalista e il soggetto del quale vengono riportati gli umori. Potremmo definirla un’intervista fantasma. E francamente da questa perfetta fotografia emerge un quadro piuttosto inquietante. Perché i pensieri attribuiti asembrano i pensieri di uno che appare più spettatore che protagonista del mercato e del futuro del. Koulibaly. Me lo vendi? Un secondo dopo mi dimetto. Fabian Ruiz. Non firma il rinnovo? Non è un suo ...

