In Parlamento è derby sulla canna (Di sabato 18 giugno 2022) Prosegue la disfida tra Camera e Senato sulla liberalizzazione della cannabis. A Montecitorio, viaggia spedita la proposta di legge di +Europa e che dà la possibilità di coltivare "quattro piantine" per uso personale, ammorbidendo, tra l'altro, le sanzioni per i casi lievi. Allo stesso tempo, a Palazzo Madama prosegue senza sosta la bozza legislativa della Lega, la cosiddetta "Droga zero" che invece inasprisce le pene anche per i casi lievi. "Non ho ma visto un ostruzionismo così tra i due rami del Parlamento" ci dice il deputato di +Europa, Riccardo Magi, che ha presentato il provvedimento. In pratica, secondo l'articolo 78 del regolamento della Camera e quello 51 del Senato, non è possibile procedere all'esame di un ddl avente "un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato" nell'altro ...

