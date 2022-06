“I confini dell’Ucraina non esistono più | il mondo unipolare è finito”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 18 giugno 2022) La guerra si fa sempre più drammatica per l’Ucraina. Al 115° giorno di battaglie continue i bombardamenti russi sono sempre più forti, soprattutto nel Donbass. E Mosca afferma: “L’Ucraina con iche conoscevamo non esiste più“. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un’intervista a Sky News Arabia, citata dall’agenzia russa Ria Novosti. “L’Ucraina che conoscevamo, all’interno di quei, non c’è più. E non lo sarà più. Questo è ovvio. Queinon ci sono più” ha dichiarato la funzionaria. Almeno 4 civili sono rimasti uccisi e altri 6 feriti in raid russi nella regione di Donetsk. Secondo il governatore di Lugansk, tutti gli insediamenti liberi della regione “sono sotto pesante fuoco russo“. Ogni giorno 30 camion di soldati russi giungerebbero nella zona carichi di rinforzi. Foto ...