GP Canada, Formula 1: venerdì nel segno di Max Verstappen e di Red Bull

Le Libere del venerdì del GP Canada di Formula 1 hanno eletto l'assoluto dominatore della giornata di ieri, prima delle tre che comporranno il weekend calamitato dalla corsa nordamericana di Montreal. La Red Bull di Max Verstappen sfreccia che è una meraviglia sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve imponendo il suo ritmo forsennato a tutto il resto del gruppo. Il Toro carica, prepotentemente, e le altre sono costrette a fermarsi: le Ferrari sono dietro, ma la penalizzazione di Charles Leclerc scombina i piani d'attacco. Mercedes ancora in difficoltà con Lewis Hamilton e George Russell che non riesco, per adesso, ad avvicinarsi alla testa. GP Canada, Formula 1: prove libere a Max Verstappen che torna cannibale inarrestabile Verso una nuova, ...

