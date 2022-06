Gesti giusti per approcciarsi alle vacanze con il giusto mood

Leggi su amica

(Di sabato 18 giugno 2022) Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash Dimentichiamoci i soliti diktat sulla magrezza. Nel 2022 puntiamo su compattezza, densità della pelle, armonia della silhouette. E dell’anima. Massaggi, trattamenti, nuove tecniche, diete. Quest’anno la prova costume si affronta con metodi sani, per scolpire le forme senza dimenticarsi di addolcire lo spirito. Età, gravidanze, diete randomiche, abuso di sole. Il corpo pare avere sempre qualcosa a cui rinunciare. Ma oggi una bella silhouette non è più solo questione di età o peso, ma di armonia, fermezza e benessere. A tutti i livelli. In superficie, si punta a una pelle liscia e ben idratata. Nel profondo, la missione è avere muscoli tonici e in salute. E poi. Si gioca ancora più in profondità, a livello dell’ipoderma. Pare addirittura che il grasso abbia non poche qualità, in particolare quella di mantenere in tensione il tessuto connettivo ...