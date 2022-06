(Di sabato 18 giugno 2022) Il wafer al sesamo di Perbellini è maggiorenne, la cipolla caramellata di Oldani ha vent’anni, l’insalata russa di Cracco pochi meno, e neanch’io mi sento molto bene. Riguardare come in un’istantanea il passato della cucina gastronomica è un bell’esercizio di stile. Ci permette di capire la nostra evoluzione gastronomica, e soprattutto ci regala una fotografia, a volte impietosa e a volte malinconica, dei bei tempi che furono. Perché è evidente: anche i piatti invecchiano. Le ricette sono soggette al passare del tempo esattamente come noi. E gustando uno di questi “signature dish” dei grandi chef italiani si fa immediatamente un’immersione negli anni 2000. Sembra – gastronomicamente – un’era geologica fa. «Più facile rifare un’aragosta thermidor, rispetto a fare un piatto di vent’anni fa» spiega consapevole Giancarlo Perbellini, due stelle Michelin a Verona e innumerevoli ristoranti e ...

Pubblicità

Linkiesta.it

... non c'è piùper entrambi nel Movimento . Nella giornata di ieri - si legge sulla Stampa - ... ma il Garante non ha certo il carattere più adatto a smussare gli angoli e ricomporre le. ...Caduta nell'avvallamento dell'asfalto, ha riportato una frattura scomposta al bacino . Ieri pomeriggio in via Montalti, sul luogo dell'incidente a due passi dalloper l'Ecoself e dalla Biblioteca Malatestiana, sono iniziati lavori di risanamento dell'asfalto. "Forse si sarebbero potuti realizzare prima dell'infortunio occorso alla signora. In ogni caso, ... Fratture spazio-temporali del gusto Dopo aver testato una breve demo di Oxenfree II: Lost Signals, siamo ancora più curiosi di tornare nell'universo creato da Night School Studios.Caduta nell’avvallamento dell’asfalto, ha riportato una frattura scomposta al bacino. Ieri pomeriggio in via Montalti, sul luogo dell’incidente a due passi ...