Filippo Bisciglia via da Mediaset dopo la chiusura di Temptation Island (Di sabato 18 giugno 2022) Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ne è certo: Filippo Bisciglia, rimasto senza il suo Temptation Island, sarebbe in trattativa per il canale Nove. Come già sappiamo, infatti, quest’anno il reality sulle corna non andrà in onda (pare per un problema di diritti) e Canale 5 al suo posto manderà alcune repliche di Tu Si Que Vales. A rimanere a secco di programmi sarà quindi Bisciglia che negli ultimi otto anni ha condotto ogni estate a cadenza regolare. Come camperà ora il conduttore? Migrando sul canale Nove che avrebbe un programma giusto per lui. Nel corso di questi ultimi otto anni il conduttore romano, oltre Temptation Island, ha partecipato anche a Tale e Quale Show (nel 2017) e ad Amici Celebrities (nel 2019). Filippo ... Leggi su biccy (Di sabato 18 giugno 2022) Il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti ne è certo:, rimasto senza il suo, sarebbe in trattativa per il canale Nove. Come già sappiamo, infatti, quest’anno il reality sulle corna non andrà in onda (pare per un problema di diritti) e Canale 5 al suo posto manderà alcune repliche di Tu Si Que Vales. A rimanere a secco di programmi sarà quindiche negli ultimi otto anni ha condotto ogni estate a cadenza regolare. Come camperà ora il conduttore? Migrando sul canale Nove che avrebbe un programma giusto per lui. Nel corso di questi ultimi otto anni il conduttore romano, oltre, ha partecipato anche a Tale e Quale Show (nel 2017) e ad Amici Celebrities (nel 2019)....

Pubblicità

StraNotizie : Filippo Bisciglia via da Mediaset dopo la chiusura di Temptation Island - enrick81 : @misterf_tweets @napoliforever89 @famigliasimpson @yosoyelfanal @lorenzop861 @carlo234556 @1vs100tw @MarcoPotenza7… - BITCHYFit : Filippo Bisciglia via da Mediaset dopo la chiusura di Temptation Island - zdizorro12 : Noi siamo come dei Filippo Bisciglia qualunque. Tu togli fuori una parola e noi abbiamo il video di loro due. #jeru -