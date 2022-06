Eros Ramazzotti, la dedica alla piccola Elena al concerto di Gigi D'Alessio (Di sabato 18 giugno 2022) Il primo ospite di Uno come te – Trent'anni insieme, concerto evento di Gigi D'Alessio in onda su Rai1 venerdì 17 giugno 2022, è stato Eros Ramazzotti. Oltre all'esibizione dei due cantanti, il pubblico si è commosso quando l'ex marito di Michelle Hunziker ha fatto una dedica alla piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre a Catania. Eros Ramazzotti: la dedica alla piccola Elena durante il concerto di Gigi D'Alessio Uno come te – Trent'anni insieme è la serata evento dedicata alla carriera di Gigi ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 giugno 2022) Il primo ospite di Uno come te – Trent'anni insieme,evento diD'in onda su Rai1 venerdì 17 giugno 2022, è stato. Oltre all'esibizione dei due cantanti, il pubblico si è commosso quando l'ex marito di Michelle Hunziker ha fatto unaDel Pozzo, uccisa dmadre a Catania.: ladurante ildiD'Uno come te – Trent'anni insieme è la serata eventotacarriera di...

