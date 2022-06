Corsport | Spalletti dovrà turarsi le orecchie per i deliranti che gli chiederanno lo scudetto

(Di sabato 18 giugno 2022) Il Corriere dello Sport ha affidato a Giancarlo Dotto i pensieri di Luciano(li trovate qui) e aggiunge: Alla fine della fiera,lo accontenti con poco. Va via Insigne, gli prendi l’ineffabile e impronunciabile Kvaratskhelia, il georgiano. Non lo conosce, ma gli sta bene. Si fida molto di Giuntoli. Gli garba questo Olivera al posto di Ghoulam e soprattutto gli garba il riscatto di Anguissa, uno dei cinque, sei puledri da competizione Champions di cui sopra. Blindategli Kouly, dategli un altro centrale enon farà le fuse, ma farà il suo. Andrà alla guerra, ben sapendo cheleper iche glilo, nel momento in cui il Milan si rinforza, l’Inter acchiappa ...

Oltre all'incognita Meret, bocciato in maniera netta da Spalletti che a Sky ha detto: "Un portiere deve saper giocare con i piedi".