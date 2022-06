Cessione Sampdoria | Lanna apre i cancelli di Bogliasco | tre ospiti

(Di sabato 18 giugno 2022) esterni al club blucerchiato L’immagine riporta alla mente quel 29 agosto 2019: James Dinan e Alex Knaster che varcano idel Mugnaini. I protagonisti sono diversi, ma le porte di, nella tarda mattinata di ieri, si sono aperte per Marco, presidente della, Gianni Panconi, membro del CdA blucerchiato e tre. A quanto riporta Il Secolo XIX, sull’identità dei tre soggetti è calato il massimo silenzio da parte della. Si sarebbe trattato di investitori presentati da Macquarie Group, banca di investimento australiana con la quale laha già collaborato in passato. Secondo quanto riporta il Decimonono, la visita sarebbe stata effettuata in una logica di apertura a nuove linee di credito. L'articolo proviene da ...

