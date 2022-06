Byron Moreno torna su Corea del Sud-Italia | “Col Var sarebbe stato diverso”

(Di sabato 18 giugno 2022) A distanza di vent’anni dall’infausto Mondiale di Giappone e2002 l’ex arbitro, interviin esclusiva da Fanpage.it, èto sulle polemiche riguardanti la direzione di gara dell’ottavo tra i padroni di casa e l’. Pur ammettendo di essereprotagonista di un arbitraggio non perfetto, l’ex fischietto ecuadoregno non crede che l’esito finale della sfida siapoi particolarmente condizionato: “Siamo onesti, non è corretto dire che inl’influenza dell’arbitro sia stata decisiva. Sul gol dell’Vieri eratrattenuto, e se non avesse segnato avrei fischiato il rigore. Sul pareggio dellaPanucci tocca con ...

Pubblicità

gippu1 : 20 anni fa, #18giugno 2002, Italia-Corea del Sud ovvero: Byron Moreno, l'acqua santa di Trapattoni, eccetera. Ecco… - IlarioGra : RT @gippu1: 20 anni fa, #18giugno 2002, Italia-Corea del Sud ovvero: Byron Moreno, l'acqua santa di Trapattoni, eccetera. Ecco la formidabi… - sportface2016 : Byron #Moreno torna su #CoreaItalia: 'In quella partita l'influenza dell'arbitro non è stata decisiva, ma con il Va… - EHEAAOO : RT @EHEAAOO: byron byron moreno...sotto questa luna piena... - EHEAAOO : byron byron moreno...sotto questa luna piena... -

Intervista esclusiva a Fanpage.it da parte dell'ex arbitro, diventato famoso, purtroppo per gli appassionati di calcio italiani, per la direzione di Corea del Sud - Italia , match del Mondiale 2002 che vide gli Azzurri essere eliminati con ...Per gli italiani, il nome diè sinonimo di 'peggior arbitro della storia' se non addirittura 'scandalo'. Il direttore di gara dell'Ecuador fu il protagonista (disastroso) del famigerato ottavo di finale del Mondiale ...Intervista esclusiva a Fanpage.it da parte dell'ex arbitro Byron Moreno, diventato famoso, purtroppo per gli appassionati di calcio italiani, per la direzione di Corea del Sud-Italia, match del Mondia ...20 anni fa si giocava Corea del Sud - Italia, ultimo match degli Azzurri ai Mondiali asiatici, che sctenò molte polemiche sugli errori arbitrali di Byron Moreno ...