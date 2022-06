ATP Queen’s 2022: Filip Krajinovic batte Marin Cilic e sfiderà Matteo Berrettini in finale (Di sabato 18 giugno 2022) Filip Krajinovic sarà l’ostacolo conclusivo che si frapporrà tra Matteo Berrettini e un potenziale secondo titolo all’ATP 500 del Queen’s. Il serbo batte con il punteggio di 6-3 6-3 il croato Marin Cilic, uno che sull’erba le sue soddisfazioni, leggere alla voce finale di Wimbledon, le ha raggiunte. Per la quinta volta arriva all’ultimo atto sul circuito ATP, ed è curioso notare come questa sia la stessa sfida decisiva di Budapest 2019: allora fu il numero 1 d’Italia a prevalere in rimonta. Inizio di primo set senza particolari scossoni, se si eccettua un 15-30 che Krajinovic riesce a raggiungere nel game d’apertura, fino a quando, sul 2-2, il serbo riesce a sfruttare l’improvviso calo al servizio di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)sarà l’ostacolo conclusivo che si frapporrà trae un potenziale secondo titolo all’ATP 500 del. Il serbocon il punteggio di 6-3 6-3 il croato, uno che sull’erba le sue soddisfazioni, leggere alla vocedi Wimbledon, le ha raggiunte. Per la quinta volta arriva all’ultimo atto sul circuito ATP, ed è curioso notare come questa sia la stessa sfida decisiva di Budapest 2019: allora fu il numero 1 d’Italia a prevalere in rimonta. Inizio di primo set senza particolari scossoni, se si eccettua un 15-30 cheriesce a raggiungere nel game d’apertura, fino a quando, sul 2-2, il serbo riesce a sfruttare l’improvviso calo al servizio di ...

