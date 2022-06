Atp e Wta Eastbourne 2022: programma, orari ed ordine di gioco domenica 19 giugno (Di sabato 18 giugno 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined di Eastbourne 2022 per la giornata di domenica 19 giugno. Si completeranno le qualificazioni maschili e femminili. Per quanto riguarda le donne partiranno anche i primi incontri del main draw. Particolarmente interessante la sfida tra la padrona di casa Watson e l’ucraina Tsurenko. Riflettori puntati anche sull’altra ucraina Kostyuk, opposta contro una grande esperta dell’erba come la svizzera Golubic. Si rivede anche la cinese Zheng, che al Roland Garros è stata capace di levare un set ad Iga Swiatek. In campo anche la ceca Martincova e l’americana Davis, battute da Camila Giorgi nell’ultimo torneo di Birmingham. Di seguito il programma completo con gli ... Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Il, glie l’didel torneo combined diper la giornata di19. Si completeranno le qualificazioni maschili e femminili. Per quanto riguarda le donne partiranno anche i primi incontri del main draw. Particolarmente interessante la sfida tra la padrona di casa Watson e l’ucraina Tsurenko. Riflettori puntati anche sull’altra ucraina Kostyuk, opposta contro una grande esperta dell’erba come la svizzera Golubic. Si rivede anche la cinese Zheng, che al Roland Garros è stata capace di levare un set ad Iga Swiatek. In campo anche la ceca Martincova e l’americana Davis, battute da Camila Giorgi nell’ultimo torneo di Birmingham. Di seguito ilcompleto con gli ...

