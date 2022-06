(Di sabato 18 giugno 2022)è ormai da tempo l’obiettivo dichiarato dell’per quanto concerne il reparto offensivo. Il brasiliano potrebbe non trovare molto spazio aldopo gli arrivi di Haaland e Alvarez, e sembra infatti destinato a lasciare Manchester nel corso di questa sessione di mercato. Nonostante filtri untra i Gunners, la distanza tra domanda e offerta ad oggi èmolto ampia: ilvaluta il proprio attaccante circa 60 milioni di euro, l’non vorrebbe spenderne più di 35. Per la difesa di Arteta si fa invece il nome di Lisandro Martinez dell’Ajax, mentre a centrocampo interessa Tielemans del Leicester. SportFace.

... ma allo stesso tempo ci sarebbe delottimismo sulla possibilità di trovare una via traversa ... Nonostante ci siano anchee Atletico Madrid, su Nahuel Molina sembra essere in pole position ...Abraham è venuto a Roma anche perché l'alternativa era l'che in Inghilterra è al tuo ... Abraham è forte ma gli manca ancora qualcosa, andreicon tutta questa enfasi". Sandro Sabatini (... Arsenal: cauto ottimismo per Gabriel Jesus dal City, ma le parti sono ancora distanti