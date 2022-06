Zelensky: “Status Paese candidato primo passo verso vittoria” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Accolgo con favore la conclusione positiva della Commissione Europea sulla concessione dello Status di candidato all’Ucraina. Questo è il primo passo verso l’adesione all’Ue, che sicuramente ci avvicinerà alla vittoria”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky commentando le raccomandazioni inviate al Consiglio europeo dalla Commissione Ue in cui si appoggia il di via libera alla prospettiva europea per l’Ucraina. Ringrazio la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e ogni membro della Commissione per una decisione storica. Attendo con ansia i risultati positivi dell’Euco la prossima settimana”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Accolgo con favore la conclusione positiva della Commissione Europea sulla concessione dellodiall’Ucraina. Questo è ill’adesione all’Ue, che sicuramente ci avvicinerà alla”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Ucraina Volodymyrcommentando le raccomandazioni inviate al Consiglio europeo dalla Commissione Ue in cui si appoggia il di via libera alla prospettiva europea per l’Ucraina. Ringrazio la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e ogni membro della Commissione per una decisione storica. Attendo con ansia i risultati positivi dell’Euco la prossima settimana”. L'articolo proviene da Italia Sera.

