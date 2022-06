Zazzaroni su Marotta | “O è il migliore o gli altri sono troppo scarsi Fotte tutti con delicatezza”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 giugno 2022) “Delle due l’una: o è davvero bravo, il, ogli”. Lo ha scritto il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, in un editoriale in cui ha voluto esaltare la figura di Giuseppee il suo lavoro all’Inter: “Forte di una proprietà debole (nonostante gli sforzi dell’entusiasta e educatissimo Steven Zhang) e in evidenti difficoltà finanziarie, con un bilancio che ulula alla luna e le casse vuote,ha comunque portato a casa Mkhitaryan strappandolo alla Roma e a Mourinho (avrà gradito?, dubito), il promettente vice Brozovic Asllani e soprattutto si è posto nella splendida condizione di poter rinforzare la squadra con Dybala a zero e addirittura Big Rom Lukaku in prestito oneroso (non meno di 8, 10 ...