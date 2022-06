WhasApp rilascia la nuova e attesissima funzione | utenti pazzi di gioia

(Di venerdì 17 giugno 2022) Gli sviluppatori di Whatsapp, principale app di messaggistica al mondo, hanno deciso dire laWhatsapp è una delle principali, se non la principale, app di messaggistica che ti permette di comunicare con tutto il mondo. L’importante è avere una connessione a internet. La grandezza di quest’app è il continuo aggiornamento delle sue funzionalità. L’ultimo aggiornamento del servizio di messaggistica (via WebSource)Nonostante sia una delle migliori app di messaggistica, non è esente da problematiche. Tra le questioni più criticate c’è stata l’impossibilità di poter trasferire la cronologia delle chat nel caso si dovesse cambiare cellulare e passare dal sistema Android a quello iOS. Infatti, chiunque avesse dovuto trasferire i propri dati da un cellulare Samsung a un ...

Pubblicità

TecnoAndroid.it

Coldiretti: "Abbiamo già perso il 20% delle produzioni, serve un piano urgente per affrontare queste situazioni ...In arrivo una nuova funzione su WhatsApp per iOS e Android che permetterà di filtrare i messaggi non letti delle nostre chat, come da poco spiegato da WABetaInfo.