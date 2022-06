Viminale a sindaci, doppio cognome senza accordo genitori (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo la sentenza della Corte costituzionale sul doppio cognome, per attribuire al figlio un solo cognome "è imprescindibile" l'accordo tra i due genitori. In mancanza di questo accordo, "devono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo la sentenza della Corte costituzionale sul, per attribuire al figlio un solo"è imprescindibile" l'tra i due. In mancanza di questo, "devono ...

Pubblicità

serenel14278447 : Viminale a sindaci, doppio cognome senza accordo genitori - ilSicilia : #Cronaca #Società Viminale a sindaci: doppio cognome senza accordo genitori - ragusaoggi : Il Viminale ai sindaci: ai bambini tocca il doppio cognome se non c’è accordo precedente tra i genitori - PatriziadelGiu1 : In italia le priorità sono nelle diatribe tra genitori per il doppio cognome. “*++ Viminale a sindaci,doppio cognom… -