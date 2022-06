Ultime Notizie – Isolamento positivi Covid, Minelli: “Stop è ipotesi ragionevole” (Di venerdì 17 giugno 2022) “La quarantena rappresenta certamente la retroguardia della battaglia al nuovo coronavirus, per quanto senza dubbio utile in un tempo in cui circolavano le varianti letali del Sars Cov-2 e ancora non c’erano i vaccini. Oggi pensare che la corretta profilassi possa dipendere da 5 giorni o 10 di Isolamento appare decisamente anacronistico“. Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, commentando la possibilità, avanzata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di eliminare a breve l’obbligo di Isolamento domiciliare per i positivi. “Tanto più che positività e insorgenza dei sintomi – spiega l’immunologo – non sembrano più andare di pari passo da quando sono apparse sulla scena le sottovarianti di Omicron. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) “La quarantena rappresenta certamente la retroguardia della battaglia al nuovo coronavirus, per quanto senza dubbio utile in un tempo in cui circolavano le varianti letali del Sars Cov-2 e ancora non c’erano i vaccini. Oggi pensare che la corretta profilassi possa dipendere da 5 giorni o 10 diappare decisamente anacronistico“. Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, commentando la possibilità, avanzata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di eliminare a breve l’obbligo didomiciliare per i. “Tanto più chetà e insorgenza dei sintomi – spiega l’immunologo – non sembrano più andare di pari passo da quando sono apparse sulla scena le sottovarianti di Omicron. ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - cittadirivalta : È uscito il numero 37 di 'Rivalta In-forma di Newsletter' con le ultime #notizie dalla #città. Lo puoi leggere qui… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Anticiclone africano verso l'Italia, ecco gli ultimi aggiornamenti #meteo sul grande #caldo in arrivo. ????? ??? Le ultime p… - Milannews24_com : Le ultime su #Leao - infoitsport : Ultime notizie Juve, nuova offerta per Zaniolo: nell’affare una contropartita -