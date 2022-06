Strasburgo condanna l' Italia | Silvia picchiata dal marito | lei e i figli andavano difesi

Pubblicità

LucioRotunno : RT @Moonlightshad1: La Corte di Strasburgo ha stabilito che il nostro 41bis, la pena inflitta ai boss mafiosi pluriassassini che sciolgono… - dangelo_luciana : RT @Moonlightshad1: La Corte di Strasburgo ha stabilito che il nostro 41bis, la pena inflitta ai boss mafiosi pluriassassini che sciolgono… - robymark1 : RT @Moonlightshad1: La Corte di Strasburgo ha stabilito che il nostro 41bis, la pena inflitta ai boss mafiosi pluriassassini che sciolgono… - Vale10190941 : RT @Moonlightshad1: La Corte di Strasburgo ha stabilito che il nostro 41bis, la pena inflitta ai boss mafiosi pluriassassini che sciolgono… - MarianSem64 : RT @Moonlightshad1: La Corte di Strasburgo ha stabilito che il nostro 41bis, la pena inflitta ai boss mafiosi pluriassassini che sciolgono… -

...se l'è dovuta far dare da. L'Italia è stata condannata dalla Cedu, la C orte europea dei diritti umani , in ordine al 'trattamento inumano e degradente' di Silvia De Giorgi. La...Ladella Corte europea Prima del pronunciamento del Tribunale monocratico è però arrivato quello della Cedu (Corte europea dei diritti dell'uomo). Asono finiti sul banco degli ...E a quanto è stata condannata l’Italia a risarcire alla parte istante I giudici di Strasburgo chiamano in causa l’inazione dei magistrati stabilendo che l’Italia deve versarle 10 mila euro per danni ...Quando è arrivata la temuta notizia della firma per mano dell’ultraconservatrice ministra degli interni britannica Priti Patel in calce all’atto di estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti la ...